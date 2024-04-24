Байден подписал пакет законов об оказании помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал утвержденный ранее Конгрессом США пакет законов об оказании помощи Украине и другим союзникам. Об этом пишет РИА «Новости».

Американский лидер отметил, что Вашингтон возобновит поставки оружия Украине в течение нескольких часов.

Ранее в Пентагоне сообщили, что сразу после того, как Байден поставит свою подпись под законопроектом о выделении Киеву $61 млрд, на Украину будет отправлен крупный пакет военной помощи общей стоимостью $1 млрд.

Песков оценил последствия продления военной помощи США Украине

В него предположительно войдут средства ПВО, противотанковые комплексы, большое количество различных боеприпасов: снарядов, ракет и патронов.