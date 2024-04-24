В молдавском МИД прошли обыски

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии сообщила о том, что в министерстве иностранных дел страны проходят обыски. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как сообщили в прокуратуре, обыски пока не привели к задержаниям или назначению процессуальных норм.

«В настоящий момент в структурах МИД проходят процессуально-уголовные мероприятия. В настоящее время они не привели к каким-либо задержаниям или назначению процессуальных норм. Мы сообщим подробности, когда это позволит расследование», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что эта информация противоречит сообщениям в молдавских СМИ, в которых говорится о задержании главы консульского управления МИД Молдавии Василе Миркоша. Согласно этим данным, Миркош обвиняется в подделке документов и был помещен под домашний арест.

Ранее депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила, что полиция задерживает в аэропорту Кишинева участников съезда молдавских политиков и общественников, который прошел в Москве.