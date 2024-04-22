В аэропорту Кишинева задерживают участников съезда оппозиции в Москве

Депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила, что полиция задерживает в аэропорту Кишинева участников съезда молдавских политиков и общественников, которые поддержали вступление страны в Евразийский экономический союз. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, участников съезда задерживают в зоне прилета без нормального объяснения причин. Кроме того, Таубер рассказала о давлении на задержанных.

«Да, это правда. Делегатов съезда "Победа" задерживают в аэропорту, в зоне прилета. На них оказывают давление. Толком представители компетентных органов ничего не объясняют, ссылаясь на сбой в программе регистрации», — рассказала она.

Все задержанные вернулись в Молдавию со съезда молдавских оппозиционных политиков и общественников, который прошел в Москве. Во время мероприятия лидеры молдавских оппозиционных партий подписали соглашение о создании предвыборного блока «Победа» — целью объединения назвали агитацию против вступления Молдавии в Евросоюз, а также участие страны в объединительных процессах на территории СНГ.