США не будут расследовать ситуацию вокруг массового захоронения в Газе

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не планируют расследовать ситуацию вокруг массового захоронения в медицинском комплексе в городе Хан-Юнис, который находится в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Кирби сделал во время разговора с журналистами. По его словам, Белый дом обеспокоен сообщениями о массовом захоронении, но не может подтвердить их правдивость.

«Я бы не ожидал расследования со стороны США», — заявил он.

Помимо этого, Кирби также прокомментировал итоговый доклад по оценке деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Как отметил Кирби, Вашингтон приветствует выводы, сделанные составителями отчета.

«Мы приветствуем результаты, содержащиеся в этом докладе, и решительно поддерживаем изложенные в нем рекомендации», — добавил он.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил об обнаружении массового захоронения в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.