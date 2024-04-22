В секторе Газа нашли массовое захоронение с 180 телами

Тела 180 человек обнаружили в массовом захоронении в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

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«Палестинские службы гражданской обороны обнаружили массовое захоронение, в котором нашли 180 тел», — отмечает СМИ.

Захоронение находилось внутри медицинского комплекса «Нассер». Из-за военной операции Израиля в секторе Газа с октября прошлого года погибли более 33,5 тысячи человек, свыше 76 тысяч пострадали, напоминает телеканал «360».