Сенат США одобрил выделение военной помощи Украине, Израилю и Тайваню

Сенат Конгресса США принял пакет законопроектов, в которые входит инициатива по конфискации замороженных активов России, а также об оказании военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Общий объем пакета равняется 95 миллиардам долларов. Из них 61 миллиард долларов пойдет на военную помощь Украине. Помимо этого, среди принятых законопроектов есть предложения по военной помощи Израилю (26 миллиардов долларов) и Тайваню (8 миллиардов долларов), а также о введении новых санкций против Китая. Отмечается, что согласно тексту одного из законопроектов, замороженные активы России предлагается передать Украине.

Теперь пакет законопроектов будет направлен на окончательное одобрение Сенатом, после чего его должен будет подписать президент США Джо Байден.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что новый пакет помощи США Украине будет больше обычного.