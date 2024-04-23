Politico: новый пакет помощи США Украине будет больше обычного

Соединенные Штаты передадут Украине бронетехнику и средства противовоздушной обороны, новый пакет помощи будет больше обычного. Об этом сообщило издание Politico.

«Белый дом готовит более крупный, чем обычно, пакет помощи Украине», – говорится в сообщении.

Американские чиновники утверждают, что Вашингтон планирует поставить Киеву не только артиллерию, но и бронетехнику, а также средства ПВО. В новый пакет помощи войдут также дополнительные боевые машины пехоты Bradley, бронемашины Humvees и бронетранспортеры M113.

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Кроме этого, США поставят Украине ракеты для систем противовоздушной обороны. На прошлой неделе палата представителей американского конгресса одобрила выделение 61 миллиарда долларов Киеву и приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.

Ожидается, что президент США Джо Байден подпишет его 23 или 24 апреля. Напомним, ранее полковник Баранец раскрыл, по каким целям в России могут ударить ATACMS. При помощи американских дальнобойных ракет украинцы попытаются атаковать российские тылы.