Белый дом: ситуация на Украине развивается не в пользу Киева

Боевые действия на Украине развиваются не в пользу Киева. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

По данным агентства, оценку ситуации на Украине он дал на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в Тампу.

«Это не развивается в пользу украинцев в Донбассе. Разумеется, и в остальных районах страны», — отметил Кирби.

Белый дом объяснил отказ защищать Украину от воздушных атак

Ранее сообщалось, что США намерены направить Киеву военную помощь в размере одного миллиарда долларов. В этот пакет войдут транспортные средства, комплексы Stinger, боеприпасы для высокомобильных ракетных систем, противотанковые комплексы TOW и Javelin, снаряды и патроны.