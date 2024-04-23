Белый дом: ситуация на Украине развивается не в пользу Киева
Боевые действия на Украине развиваются не в пользу Киева. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
По данным агентства, оценку ситуации на Украине он дал на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в Тампу.
«Это не развивается в пользу украинцев в Донбассе. Разумеется, и в остальных районах страны», — отметил Кирби.
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Ранее сообщалось, что США намерены направить Киеву военную помощь в размере одного миллиарда долларов. В этот пакет войдут транспортные средства, комплексы Stinger, боеприпасы для высокомобильных ракетных систем, противотанковые комплексы TOW и Javelin, снаряды и патроны.
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