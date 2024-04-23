Стало известно, что войдет в первую партию военной помощи США ВСУ

Соединенные Штаты готовят крупный пакет военной помощи Киеву. Общая сумма составит порядка $1 млрд, пишут обозреватели Майк Стоун и Стив Холланд в статье для Reuters.

По данным обозревателей, в течение шести месяцев в Конгрессе США шли дискуссии по вопросу о выделении крупных пакетов военной и финансовой помощи союзникам США.

В апреле нижняя палата парламента все же приняла ряд законопроектов, предусматривающих выделение средств Украине, Тайваню и Израилю. Согласно документам, Киеву планируется направить $61 млрд.

Сразу после того, как президент США Джо Байден подпишет документ, $1 млрд из предусмотренной в проекте суммы будет переведен на соответствующие счета и военная помощь будет отправлена ВСУ.

Эксперты пояснили, что в пакет войдут транспортные средства, комплексы Stinger, боеприпасы для высокомобильных ракетных систем, противотанковые комплексы TOW и Javelin, 155-миллимеровые снаряды и патроны.

Ранее сообщалось, что вооружения начнут поступать на Украину сразу после одобрения законопроекта. Значительная часть боеприпасов будет направлена из европейских стран, где хранится на базах НАТО.