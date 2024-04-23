Столтенберг заявил, что НАТО не ищет конфликта с РФ

НАТО не ищет конфликта с Россией, но будет обеспечивать безопасность союзников. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает «РИА Новости».

«Мы не ищем конфликта с Россией, но мы будем обеспечивать безопасность наших народов», — сказал он.

На этом фоне Столтенберг призвал союзников брать пример с Великобритании, которая «обязалась тратить 2,5% ВВП на оборону к 2030 году».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что группировка войск НАТО у российских границ выросла до 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 боевых бронированных машин. По его словам, военно-политическую напряженность также повышает вступление Швеции в альянс.