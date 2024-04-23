Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировка войск НАТО у российских границ выросла до 33 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шойгу, вступление Швеции в НАТО повысило военно-политическую напряженность на западном и северо-западном направлениях, стратегических для России.

По оценке Минобороны, у границ РФ теперь находится до 33 тысяч военнослужащих НАТО, около 300 танков и более 800 боевых бронированных машин.

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Также Шойгу сообщил, что альянс наращивает активность в Арктике, передает РИА Новости. Министр подчеркнул, что прямо сейчас, в апреле, проходит серия учений объединенных вооруженных сил НАТО. В маневрах задействованы около девяноста тысяч человек, которые отрабатывают возможное столкновение с Россией.

Финляндия и Швеция стремились вступить в альянс одновременно, но из-за акций с сожжением Корана в Стокгольме власти Турции заморозили процесс для Швеции. Также ее заявку долгое время не одобряла Венгрия. В 2024 году и Турция, и Венгрия ратифицировали протокол о вступлении страны в НАТО.

В рамках своего первого задания в составе НАТО Швеция получила указание направить в Латвию от 450 до 550 солдат, которые будут находиться в стране под канадским командованием.