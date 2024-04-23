Подоляк заявил, что Россия и Европа уже участвуют в Третьей мировой войне

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Россия и Европа уже находятся в состоянии Третьей мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Opinion Internationale.

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По словам Подоляка, Третья мировая война уже идет, даже если люди еще не осознают этого. При этом участниками глобального конфликта, по мнению советника, является Россия и страны Европы.

«Третья мировая война уже идет... Она, возможно, не похожа на то, что все представляют, но, когда началась вторая мировая война, многие сомневались, что это действительно вторая мировая война», — считает Подоляк.

Ранее подобное заявление также сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его мнению, новая мировая война уже началась, но в ней пока не участвуют США.