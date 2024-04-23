Подоляк заявил, что Россия и Европа уже участвуют в Третьей мировой войне
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Россия и Европа уже находятся в состоянии Третьей мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Opinion Internationale.
По словам Подоляка, Третья мировая война уже идет, даже если люди еще не осознают этого. При этом участниками глобального конфликта, по мнению советника, является Россия и страны Европы.
«Третья мировая война уже идет... Она, возможно, не похожа на то, что все представляют, но, когда началась вторая мировая война, многие сомневались, что это действительно вторая мировая война», — считает Подоляк.
Ранее подобное заявление также сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его мнению, новая мировая война уже началась, но в ней пока не участвуют США.
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