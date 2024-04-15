В США заявили о начале третьей мировой войны
Третья мировая война уже началась. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает «РИА Новости».
Его попросили оценить военные действия на Украине, удары Ирана по Израилю, конфликт в секторе Газа и риски эскалации напряжения вокруг Тайваня.
«Прямо сейчас идет мировая война чужими руками», — ответил Джонсон.
Он добавил, что также есть риски прямого втягивания США в военные действия, поскольку в стране «есть много людей, которые просто мечтают напасть на Китай, во что бы то ни стало сбросить ядерное оружие на палестинцев и просто убить их всех». Таким образом Джонсон намекнул на высказывание конгрессмена Тима Уолберга о необходимости завершить конфликт на Ближнем Востоке по аналогии с японским Нагасаки.
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