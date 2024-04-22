Политолог Павел Селезнев в разговоре с Рамблером прокомментировал планы по конфискации российских активов в США, а также высказался о возможном ответе Москвы на подобные действия стран Запада.

Палата представителей США ранее одобрила законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Инициативу поддержали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против. Документ включает положения о конфискации российских активов, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины

Мы должны понимать, что у США просто-напросто нет иного выбора, потому что они сами себя загнали в такую ситуацию, при которой любое принятое ими решение будет для них одинаково плохим. В текущей ситуации они выбрали идти ва-банк, их задача – это навязать европейцам несение финансовой ответственности за украинский кейс, чтобы каким-то образом (если не реально, то хотя бы номинально) демонстрировать сплоченность и вовлеченность относящих себя к коллективному Западу стран по поводу происходящего на Украине. Павел Селезнев Декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета

Эксперт напомнил, что законопроекту о конфискации российских активов в пользу Украины предстоит пройти одобрение Сената США, после чего он будет отправлен на подпись американскому президенту Джо Байдену.

«Так что конечное решение по данному вопросу все-таки будет зависеть от позиции Байдена, или даже правильнее будет сказать – от позиции тех людей, которые стоят за Байденом и принимают те ли иные решения. Но априори мы видим, что все нормы международного права были попраны, были искажены. Де-факто международное право является правом сильного, поскольку международная финансовая система и система международного права, которой на сегодняшний день живет весь мир, исчерпали и изжили себя. Раньше понятия о частной и тем более о государственной собственности были незыблемыми, служили базисом, а сейчас все это поставлено с ног на голову», - заявил специалист.

Селезнев подчеркнул, что решение о конфискации активов в одностороннем порядке принимается отдельно взятой страной, являющейся членом Совета безопасности ООН, в отношении другой суверенной страны, также входящей в Совбез.

«С юридической точки зрения в этой ситуации мы просто обязаны заявить о наших претензиях, о наших возражениях, но мы прекрасно понимаем, что если куда-то обращаться и жаловаться, то юридически это ничего не даст. То, что происходит, фактически происходит с молчаливого согласия Организации Объединенных Наций. И даже если мы заявим протест в ООН, то очевидно, что США наложат вето на любые наши попытки отстоять свои права. Поэтому бороться с ними в их же системе правил и координат – это бесперспективно, это ничего не принесет», - считает эксперт.

По словам политолога, в связи с этим ответ России на конфискацию ее активов должен быть «зеркальным и не менее болезненным».

«И тут нужно принимать во внимание, что на территории России есть большое количество активов, которые аффилированы с выгодоприобретателями и бенефициарами из стран коллективного Запада. В первую очередь это касается Европы, Великобритании и США. Всем уже давно известен этот перечень и аффилированные с ним лица. Корни там уходят в зарубежные юрисдикции, в том числе офшорные. Поэтому тут может быть применен механизм принудительной редомициляции — это возвращение в российскую юрисдикцию стратегически значимых для российской экономики и перспективных организаций, предприятий, промышленных производств с тем, чтобы они работали на благо российской экономики и российского народа», - отметил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин ранее уже предупреждал представителей российского бизнеса о ненадежности хранения средств в западных странах, напомнил он.

«Президент уже говорил, мол, друзья, замучаетесь глотать пыль… Поэтому происходящее в отношении государственных и частных российских активов – это просто демонстрация подлинного лица Запада. И хорошо, что маски были сброшены. В данной ситуации на нужно просто проявить зеркальную и жесткую позицию», - сказал политолог.

Для США и Европы принятие решений касательно конфискации активов РФ связано с серьезными репутационными рисками, добавил эксперт.

«Другие страны, в особенности те, у кого дружественные отношения с Россией, могут занять принципиальную позицию и задуматься: «А кто следующий?». Если США позволяют себе подобное поведение в отношении России как суверенной страны, то такое же поведение может быть применено и к ним. Следовательно, им нужно делать выводы и перемещать капиталы в более спокойные юрисдикции. Поэтому репутационные и инвестиционные последствия [решения о конфискации активов РФ] тоже будут очень серьезными», - отметил специалист.

Вместе с тем Селезнев назвал возможные потери вследствие конфискации активов России в США «абсолютно неощутимыми» для Москвы.

Володин: США пошли на неправовое решение, совершив кражу россйских активов

«С начала СВО мы научились опираться на собственные силы, на собственные ресурсы и резервы. Наша экономика продемонстрировала уникальный запас прочности, правительство сработала очень эффективно, как единая команда. Экономика России растет, что отмечают даже наши оппоненты в лице Международного валютного фонда, а экономика Европы, наоборот, загибается и умирает. Но это идет на руку США, потому что таким образом они уничтожают своего конкурента… Эксперты расходятся в оценках по поводу объемов конфискованных активов, одни говорят, что в США это может быть порядка 6 млрд долларов, другие – вплоть до 37 млрд долларов. Если брать общие объемы – это до 300 млрд долларов, ведь большая часть активов РФ заблокирована в Европе. Но вместе с тем Банк России, по оценкам ряда экспертов, идентифицировал эквивалент активов в нашей стране вплоть до 500 млрд долларов. Так что у нас есть, чем «ответить Чемберлену» и в очередной раз обернуть ситуацию себе на пользу в политическом смысле», - заключил политолог.

Ранее СМИ писали об опасениях европейских чиновников, связанных с возможной конфискацией российских активов.