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1 час назад

Путин напомнил бизнесменам свои слова о «глотании пыли»

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его предупреждение российским бизнесменам - «замучаетесь пыль глотать, пытаясь вернуть свои деньги на Западе» - сбылось. Прямую трансляцию послания Путина Федеральному собранию опубликовал на Rutube канал «Россия 24».

Путин напомнил бизнесменам свои слова о «глотании пыли»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе послания Путин сделал «небольшое философское отступление». Он напомнил, что поздняя советская экономика столкнулась с большими проблемами и дисбалансами, а переход к рыночной экономике стал правильным решением.

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В то время в России было «пруд пруди» советников с Запада и властям казалось достаточным копировать западные модели, отметил он.

«А что произошло в результате - наша национальная экономика стала ориентирована на Запад как источник сырья», - подчеркнул президент.

Он отметил, что причины этого понятны - новый бизнес был нацелен на извлечение быстрой и легкой прибыли, которую приносила продажа ресурсов. Другие более сложные отрасли экономики развивались слабо, а чтобы сломать эту тенденцию потребовались годы.

Президент подчеркнул, что в РФ достигли видимых перемен, однако все технологии были на Западе, там же находились финансовые источники, поэтому капиталы стали утекать.

Российские бизнесмены тратились на зарубежные поместья и яхты, «а там, где их богатство, там их дети, образование, их жизнь, их будущее», сказал президент.

Однако «образ Запада как тихой гавани оказался фальшивкой», подчеркнул Путин. Те, кто рассматривали Россию лишь как источник заработка, многое потеряли, их на Западе считали «людьми второго сорта» и «просто ограбили».

«Как-то в шутку я сказал - замучаетесь пыль глотать, бегая по кабинетам западных чиновников, пытаясь вернуть свои деньги». Так все и вышло», - напомнил свои слова президент.

Путин добавил, что никто из простых россиян не пожалел тех, кто потерял яхты и капиталы в зарубежных банках. Россияне «припомнили им и приватизацию 90-х годов, и показную роскошь».

В 2023 году выступление президента перед парламентариями решили провести в Гостином дворе. На оглашении послания присутствуют депутаты и сенаторы, министры, главы регионов и участники СВО.

Основными темами послания стали вопросы спецоперации, социально-экономическое развитие страны и поддержка россиян.

Политика,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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