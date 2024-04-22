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Перекрытые дороги и протесты: что происходит в Армении

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Люди на трассе в районе села Киранц
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Люди на трассе в районе села Киранц 
© ТАСС
Участники акции протеста перекрыли трассу в знак протеста против делимитации и демаркации территориальных границ Армении и Азербайджана
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Участники акции протеста перекрыли трассу в знак протеста против делимитации и демаркации территориальных границ Армении и Азербайджана 
© ТАСС
Люди на трассе в районе села Киранц
3/13
Люди на трассе в районе села Киранц 
© ТАСС
Участники акции протеста перекрыли трассу в знак протеста против делимитации и демаркации территориальных границ Армении и Азербайджана
4/13
Участники акции протеста перекрыли трассу в знак протеста против делимитации и демаркации территориальных границ Армении и Азербайджана 
© ТАСС

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Люди на трассе в районе села Киранц
5/13
Люди на трассе в районе села Киранц 
© ТАСС
Люди на трассе в районе села Киранц
6/13
Люди на трассе в районе села Киранц 
© ТАСС
Участники акции протеста перекрыли трассу в знак протеста против делимитации и демаркации территориальных границ Армении и Азербайджана
7/13
Участники акции протеста перекрыли трассу в знак протеста против делимитации и демаркации территориальных границ Армении и Азербайджана 
© ТАСС
Участники акции протеста перекрыли трассу в знак протеста против делимитации и демаркации территориальных границ Армении и Азербайджана
8/13
Участники акции протеста перекрыли трассу в знак протеста против делимитации и демаркации территориальных границ Армении и Азербайджана 
© ТАСС
Люди на трассе в районе села Киранц
9/13
Люди на трассе в районе села Киранц 
© ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Участники акции протеста перекрыли трассу в знак протеста против делимитации и демаркации территориальных границ Армении и Азербайджана
10/13
Участники акции протеста перекрыли трассу в знак протеста против делимитации и демаркации территориальных границ Армении и Азербайджана 
© ТАСС
Люди на трассе в районе села Киранц
11/13
Люди на трассе в районе села Киранц 
© ТАСС
Участники акции протеста перекрыли трассу в знак протеста против делимитации и демаркации территориальных границ Армении и Азербайджана
12/13
Участники акции протеста перекрыли трассу в знак протеста против делимитации и демаркации территориальных границ Армении и Азербайджана 
© ТАСС
Люди на трассе в районе села Киранц
13/13
Люди на трассе в районе села Киранц 
© ТАСС

Жители Тавушской области Армении вышли на протесты против передачи Азербайджану приграничных сел в рамках делимитации и демаркации границы. Как сообщает Lenta.ru, недовольные решением властей люди заблокировали участок трассы между селами Воскепар и Киранц. Также протестующие перекрыли часть трассы, ведущей к армяно-грузинской границе.

19 апреля между Ереваном и Баку началась демаркация границы. Позже общественности стало известно, что Армения передаст Азербайджану несколько сел в Тавушской области. За основу соглашения взяты советские топографические карты.

Что сейчас происходит в Армении — в галерее "Рамблера".

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