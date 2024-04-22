Перекрытые дороги и протесты: что происходит в Армении

Жители Тавушской области Армении вышли на протесты против передачи Азербайджану приграничных сел в рамках делимитации и демаркации границы. Как сообщает Lenta.ru, недовольные решением властей люди заблокировали участок трассы между селами Воскепар и Киранц. Также протестующие перекрыли часть трассы, ведущей к армяно-грузинской границе.

19 апреля между Ереваном и Баку началась демаркация границы. Позже общественности стало известно, что Армения передаст Азербайджану несколько сел в Тавушской области. За основу соглашения взяты советские топографические карты.

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