Глава Немецкой ассоциации округов (DLT) Райнхард Загер раскритиковал политику Германии по предоставлению убежища и выплате гражданских пособий украинским беженцам. Об этом он рассказал в интервью газете Neuen Osnabrücker Zeitung.

Если количество беженцев в Германии не уменьшится «быстро, значительно и навсегда», проблемы будут только усугубляться, и это повлечет последствия, предупредил Загер. По его мнению, одним их таких последствий станет рост популярности ультраправой партии «Альтернатива для Германии».

Обещание канцлера Германии Олафа Шольца «наконец-то массово депортировать людей» Загер назвал «успокоительной таблеткой с горьким послевкусием», подчеркнув, что этот план не работает.

Загер рассказал, что в DLT призывают отменить льготы для украинских беженцев. Он добавил, что ни беженцы, приехавшие в Германию восемь-девять лет назад, ни украинские беженцы, не смогли полностью интегрироваться в стране. При этом затраты на политику предоставления убежища слишком высоки, подчеркнул глава DLT.

Вместо льгот для беженцев украинцы в Германии имеют право на гражданские льготы. В DLT призывают, чтобы украинцам предоставлялись только льготы для просителей убежища, то есть максимум 410 евро (около 40 тысяч рублей) вместо 563 евро в месяц (чуть меньше 56 тысяч рублей).

«В DLT настойчиво требуют, чтобы вновь прибывшим украинцам не назначали гражданское пособие автоматически, а чтобы к ним относились как к просителям убежища из других стран», - подчеркнул Загер.

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Он заявил, что в одном лишь немецком регионе Баден-Вюртемберге проживает «вдвое больше украинских беженцев, чем во всей Франции».

Ранее политик из «Альтернативы для Германии» Ульрих Зигмунд призвал сократить помощь украинским беженцам. Он заявил, что многие украинцы едут в Германию не за убежищем, а за пособиями.

По словам политика, социальные пособия в Германии сейчас получают 700 тысяч украинцев. Зигмунд заявил, что за последние два года украинцам было выделено около 14 миллиардов евро, которые могли бы достаться немцам.