Шольц поблагодарил Норвегию за обеспечение Германии газом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поблагодарил Норвегию за обеспечение газом Германии в ситуации, когда последняя осталась без поставок российского газа.

«Мы должны поблагодарить Норвегию за то, что всего за несколько месяцев нам удалось стать полностью независимыми от российской энергетики. Вы надёжно снабжали нас газом, даже больше, чем было первоначально согласовано», — цитирует его РИА Новости.

Шольц отметил, что в ближайшие годы Норвегия останется крупнейшим поставщиком газа в Германию.

Ранее Шольц в интервью Die Tageszeitung заявил, что поставки газа в ФРГ прекратила Россия.