Нетаньяху пообещал болезненные удары ХАМАСу

Израиль в ближайшие дни усилит военно-политическое давление на палестинское движение ХАМАС и нанесет «болезненные удары». Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

В воскресенье Нетаньяху обратился к нации в преддверии Песаха — иудейского праздника в память об исходе из Египта.

Он сказал, что руководство ХАМАС не согласилось на сделку о прекращении огня в обмен на освобождение заложников. Поэтому, по его словам, у Израиля остался единственный способ освободить удерживаемых граждан — усилить военное и политическое давление на ХАМАС.

«Мы нанесем ему дополнительные и болезненные удары, и это произойдет в ближайшее время», — пообещал премьер.

Нетаньяху также подчеркнул исключительную роль израильской армии (ЦАХАЛ) в безопасности страны. Он сказал, что намерен «бороться изо всех сил» против американских санкций в отношении батальона «Нецах Йегуда».

Портал Axios со ссылкой на три американских источника написал, что Госдеп на днях введет санкции в отношении этого воинского подразделения. Вашингтон получил доказательства, что солдаты «Нецах Йегуда» неоднократно нарушали международные законы и права человека, совершая преступления против гражданских палестинцев на оккупированном Западном берегу.