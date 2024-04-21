США впервые введут санкции против израильской армии

Госсекретарь США Энтони Блинкен в течение нескольких дней объявит о санкциях против батальона Армии обороны Израиля «Нецах Иегуда». Причиной стали нарушения прав человека на оккупированном Западном Берегу. Премьер Израиля уже пообещал «всеми силами противодействовать этим шагам», пишет Axios со ссылкой на три американских источника, знакомых с ситуацией.

Это первый случай в истории, когда США введут санкции против израильского военного подразделения.

Источники отмечают, что батальону и его членам запретят получать какую-либо военную помощь или обучение со стороны США.

В четверг ProPublica сообщила, что специальная комиссия Госдепартамента, которая расследовала нарушения прав человека ЦАХАЛом, рекомендовала Блинкену лишить несколько израильских военных и полицейских подразделений, действующих на Западном Берегу, права на получение американской помощи.

На пресс-конференции в пятницу Блинкена спросили о рекомендации, и он сказал, что принял решения на основе расследования группы.

«Вы сможете увидеть это в ближайшие дни», — сказал Блинкен.

Уже отреагировали и в Израиле.

«Санкции не должны вводиться в отношении Армии обороны Израиля», — заявил в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в социальной сети X.

Он сказал, что такие меры во время борьбы ЦАХАЛа с ХАМАС являются «верхом абсурда», и его правительство «будет всеми средствами противодействовать этим шагам».

Официальный представитель США заявил, что решение Блинкена относительно подразделения «Нецах Иегуда» основано на инцидентах, произошедших до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Все они произошли на Западном Берегу.

Например, это смерть 80-летнего американца палестинского происхождения Омара Асада в январе 2022 года.

Асад был арестован солдатами «Нецах Иегуда» на КПП в деревне на Западном Берегу поздно ночью. После того как он отказался пройти проверку, солдаты надели на него наручники, вставили кляп в рот и оставили лежать на земле на морозе. Спустя несколько часов его нашли мертвым.

В январе 2023 года батальон был переброшен с Западного берега на Голанские высоты. Газета Haaretz сообщила тогда, что это решение стало результатом многочисленных инцидентов, когда солдаты применяли насилие против палестинского гражданского населения.

Батальон «Нецах Иегуда» был сформирован как специальное подразделение для ультраортодоксальных солдат. В нем служат только мужчины.

Это подразделение, дислоцированное на Западном Берегу, стало местом службы для молодых радикально настроенных поселенцев правого толка, которых не приняли в другие боевые подразделение ЦАХАЛа.