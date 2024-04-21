Во Франции раскритиковали решение США о помощи Киеву

Читатели французского издания Le Figaro выступили против решения Палаты представителей США о выделении Украине 61 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Читатели пишут, что Палата представителей, по сути, проголосовала за еще большее количество бессмысленных жертв и предпосылки к Третьей мировой войне. Американцы стремятся везде показать свое всевластие, но разменной монетой являются европейские страны, расположенные поблизости от зоны конфликта.

«Число жертв ужасает, и будет продолжать расти! Бедное, несчастное человечество!» — написал один из пользователей.

Читатели также считают, что поставки оружия будут использованы Вашингтоном как инвестиции в собственный ВПК:

«Это великий день для американских производителей оружия: они набьют карманы деньгами».

Французы призвали власти США и западных стран реалистичнее отнестись к украинскому кризису, который неминуемо кончится крахом Киева.

«Реализм означает заключение мира и признание победы России», — считают они.

Ранее в Пентагоне заявили, что США в состоянии быстро передать Киеву боеприпасы, сразу после подписания президентом соответствующего законопроекта.