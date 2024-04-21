Во Франции раскритиковали решение США о помощи Киеву
Читатели французского издания Le Figaro выступили против решения Палаты представителей США о выделении Украине 61 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости.
Читатели пишут, что Палата представителей, по сути, проголосовала за еще большее количество бессмысленных жертв и предпосылки к Третьей мировой войне. Американцы стремятся везде показать свое всевластие, но разменной монетой являются европейские страны, расположенные поблизости от зоны конфликта.
«Число жертв ужасает, и будет продолжать расти! Бедное, несчастное человечество!» — написал один из пользователей.
Читатели также считают, что поставки оружия будут использованы Вашингтоном как инвестиции в собственный ВПК:
«Это великий день для американских производителей оружия: они набьют карманы деньгами».
Французы призвали власти США и западных стран реалистичнее отнестись к украинскому кризису, который неминуемо кончится крахом Киева.
«Реализм означает заключение мира и признание победы России», — считают они.
Ранее в Пентагоне заявили, что США в состоянии быстро передать Киеву боеприпасы, сразу после подписания президентом соответствующего законопроекта.