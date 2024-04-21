В Пентагоне выступили с важным заявлением о поставках оружия на Украину

США смогут передать ВСУ боеприпасы в короткий срок, сразу после подписания Байденом законопроекта о военной помощи. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает The New York Times.

Райдер сказал журналистам, что на отправку вооружений уйдет немного времени.

«У нас очень надежная логистическая сеть, которая позволяет нам быстро перемещать материальные средства, как мы это делали в прошлом. Мы можем передать все это в течение нескольких дней», — сказал Райдер.

Источник назвал условие для новых поставок оружия Киеву странами НАТО

Официальные лица США прямо не сказали, какое вооружение Штаты отправят Киеву в рамках пакета, но вероятно, будет включено больше боеприпасов для ПВО и артиллерии.

Трансферы из Соединенных Штатов грузовыми самолетами и морскими судами обычно организуются штаб-квартирой Транспортного командования. Она определяет, какие порты, железные дороги и автотрассы могут использовать США по всему миру.

Кроме того, оружие и боеприпасы, отправляемые Киеву, часто поступают из активов Пентагона в Европе. Данные поставки координируются созданной в конце 2022 года организацией под названием «Группа содействия безопасности - Украина». Она базируется в Германии и действует в рамках Европейского командования Пентагона. В ее штате около 300 человек.

С августа 2021 года военные лидеры отправили Украине 55 пакетов помощи с оружием. Это различные транспортные средства, боеприпасы, беспилотники и другие предметы на сумму не менее 26,3 миллиарда долларов.

Последний пакет помощи, объявленный Вашингтоном 12 марта, включал зенитные ракеты «Стингер», ракеты для HIMARS, противотанковые ракеты и 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, в том числе кассетные боеприпасы.