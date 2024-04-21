В ХАМАС заявили, что палестинцы не поднимут белый флаг при нападении Израиля на Рафах

Глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал международное сообщество не допустить проведения Израилем военной операции в районе Рафах на юге сектора Газа. Она может привести к резне палестинского народа, однако он не поднимет белый флаг, заявил Хания.

"Вторжение [Израиля] в Рафах может привести к резне палестинского народа. Я призываю все братские страны, наших братьев в Египте, Турции, Катаре как посредников, а также европейские государства принять меры для сдерживания агрессии, недопущения вторжения в Рафах и полного вывода (израильской армии) из сектора Газа", - сказал Хания агентству Anadolu. "Если сионистский враг все же пойдет на Рафах, палестинский народ не поднимет белый флаг, бойцы сопротивления в Рафахе также готовы защищать себя и противостоять нападениям", - отметил он после состоявшейся 20 апреля встречи в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Хания обвинил Израиль и США в препятствовании прекращению огня в Газе и достижению соглашения об урегулировании конфликта.

"Именно Израиль и США, занимающие его сторону и не оказывающие на него давление, препятствуют достижению соглашения", - сказал он, добавив, что в то время, как ХАМАС проявил гибкость на переговорах по прекращению огня и обмену заложниками, Израиль занял несговорчивую позицию. По его словам, делегация ХАМАС передала Эрдогану, что настаивает на своих требованиях, таких как "постоянное прекращение огня в Газе, уход Израиля из сектора Газа, возвращение в свои дома перемещенных лиц, снятие блокады и достижение договоренности об обмене заложниками".

Глава политбюро ХАМАС также сообщил о готовности сформировать правительство национального единства в Газе.