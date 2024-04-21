В Палестине назвали агрессией новую военную помощь США Израилю

Новая военная помощь Израилю со стороны США — это агрессия против народа Палестины. С таким заявлением выступило руководство страны.

В заявлении, текст которого приводит телеканал Al Hadath, отмечается, что военная поддержка Вашингтона «даёт зелёный свет Израилю для продолжения войны против палестинцев».

«Военная помощь США Израилю — это агрессия против палестинского народа», — отметили в руководстве Палестины.

Ранее сообщалось, что палата представителей США приняла законопроект о помощи Израилю на $26,4 млрд.