"Пощечина для Вашингтона": В России оценили вывод войск США из Чада

Требование Чада о выводе военных США стало неожиданностью и публичной пощечиной для Вашингтона. Так африканист Виктор Васильев прокомментировал решение властей африканской страны, передает Радио Sputnik.

«Это стало неожиданностью для американцев и такой публичной пощечиной», — сказал Васильев.

По его мнению, президент переходного периода Махамат Деби пошел на этот шаг в условиях предвыборной президентской кампании. Это был просчитанный риск, предназначенный, в том числе, внутренней аудитории. В итоге молодые избиратели с восторгом встретили эту новость в соцсетях.

Кроме того, эксперт отметил, что оппозиционный политик Сюксэ Масра «аффилирован практически целиком и полностью с посольством США» и выступает с антифранцузских позиций. А временный президент Махамат Деби решил показать себя в сугубо антизападном ключе, выступив против США.

В пятницу власти Чада пригрозили США расторгнуть соглашение о безопасности, в котором оговаривается пребывание американских военнослужащих в африканской стране. По данным экспертов, в Чаде находятся менее 100 солдат.