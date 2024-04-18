Республика Чад направила США письмо с угрозой расторгнуть военное соглашение

Власти Республики Чад направили США письмо с угрозой расторгнуть соглашение о безопасности, в котором определяются правила и условия действий американских военнослужащих в стране. Об этом сообщает телекомпания CNN.

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В обращении не содержится прямого приказа американским военным покинуть Чад. Однако отмечается, что всем войскам придется покинуть французскую базу в столице государства — Нджамене.

CNN полагает, что такой шаг может быть тактикой правительства в переговорах с целью добиться нового соглашения, которое будет лучше отвечать интересам республики.

По словам одного из американских чиновников, точное количество военнослужащих Соединенных Штатов в Чаде неизвестно, но там находятся менее 100 солдат.

Ранее Венгрия захотела направить деньги в Африку вместо Украины. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказался о том, что Будапешт хочет направить 18 миллионов долларов Чаду, а не на оружие Киеву.