Джонсон назвал свой проект о помощи Украине наилучшим из возможных

Проект о помощи Украине неидеален, но является наилучшим вариантом из возможных в текущих обстоятельствах. Такое заявление сделал его автор, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, передает «РИА Новости».

Он указал, что подготовленный им документ неидеален и «не тот, который он бы написал, контролируй республиканцы Палату представителей, Сенат и Белый дом».

«Это наилучший продукт из возможных в текущих обстоятельствах», — сказал Джонсон.

По его словам, в Палате представителей набиралось достаточное большинство, чтобы в ближайшее время преодолеть его «вето» и с помощью «петиции о высвобождении» поставить на голосование законопроект, ранее утвержденный Сенатом по запросу Белого дома.

Ранее сообщалось, что Палата представителей США приняла на процедурном голосовании проект помощи Украине, инициатором которого является Джонсон. В случае его принятия 20 апреля он поступит в Сенат Конгресса, а затем на подпись к американскому президенту Джо Байдену.