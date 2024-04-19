В США приняли на процедурном голосовании проект помощи Украине

Палата представителей США приняла на процедурном голосовании законопроекты о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России и введении дополнительных санкций в отношении Китая. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что все эти законопроекты были сведены в единый пакет. Его инициатором стал спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Президент США Джо Байден, который сначала выступал против разделения запроса Белого дома на помощь нескольким странам, в результате поддержал законопроекты.

Принять пакет Палата представителей может уже 20 апреля. После этого его рассмотрит Сенат Конгресса. Если он его одобрит, то законопроекты попадут на подпись к Байдену и обретут силу закона.