Семья Кеннеди поддержала Байдена на выборах

Сестра кандидата в президенты Роберта-Кеннеди-младшего Керри подтвердила, что семейство Кеннеди поддержит на выборах американского главы действующего лидера США Джо Байдена, а не своего родственника. Ее слова приводит «РИА Новости».

«Семья Кеннеди поддерживает Байдена на пост президента», — сказала Керри во время мероприятия в штате Пенсильвания.

Ранее издание The Hill сообщило, что семейство Кеннеди, недовольное выдвижением Роберта Кеннеди-младшего в качестве независимого кандидата на выборы президента США, намерено публично поддержать Байдена. Данная новость прозвучала на фоне опасений демократов, что Кеннеди-младший заберет часть голосов у Байдена и тем поспособствует победе бывшего американского главы Дональда Трампа.

Напомним, что выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Байден и Трамп уже набрали необходимое количество голосов делегатов для выдвижения в качестве кандидатов на пост президента США.