Клан Кеннеди, недовольный выдвижением Роберта Кеннеди-младшего в качестве независимого кандидата на выборах президента США, собирается публично поддержать предвыборную кампанию действующего главы государства Джо Байдена. Об этом пишет издание Hill.

Ранее Роберт Кеннеди-младший обвинил главу Белого дома Джо Байдена в установлении цензуры в социальных сетях и поддержал судебные иски республиканцев. По словам независимого кандидата в президенты США, администрация Джо Байдена дала указание социальным сетям ограничить его аккаунты, что они и сделали.

При этом семья не поддержала стремление Роберта Кеннеди-младшего стать новым президентом США, а «демократы выразили обеспокоенность тем, что его кандидатура отнимет голоса у Байдена», и это поможет переизбранию основного соперника нынешнего главы Белого дома – республиканца Дональда Трампа.

Ожидается, что на мероприятии в Филадельфии младшая сестра Роберта Кеннеди-младшего Керри выступит с речью, в которой выразит поддержку Джо Байдену.

В своей речи, выдержки из которой публикует издание, представительница семьи Кеннеди намерена отметить, что «президент Байден был защитником всех прав и свобод, которые отстаивал ее отец, генеральный прокурора Соединенных Штатов».

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Сообщается также, что Байден и семья Кеннеди поучаствуют в волонтерском организационном мероприятии по поддержке нынешнего президента.

Отметим, что Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае своей победы на грядущих в США президентских выборах разрешит украинский конфликт с помощью переговоров. Более того бывший президент США уверен, что если бы он до сих пор занимал этот пост, то этот конфликт бы не произошел.