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Польша не сможет поставить Украине системы ПВО Patriot

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не сможет поставлять Украине системы ПВО Patriot. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Польше оценили возможность поставить системы ПВО Patriot Украине
© РИА Новости

Такое заявление Туск сделал по итогам заседания Европейского совета. По его словам, у Польши недостаточно систем ПВО для того, чтобы делиться ими с другими странами.

«Как вы знаете, Германия подала пример, передав Украине в очередной раз систему Patriot и призвала те страны, которые обладают подобными возможностями, чтобы также присоединились к этой инициативе. Это как раз не касается Польши. У нас нет в настоящее время достаточного количества Patriot, чтобы иметь возможность поделиться», — рассказал он.

При этом Туск добавил, что как минимум одну систему Patriot для Украины может перекупить у Польши Голландия.

«Голландия уже декларировала по крайней мере желание закупки, если кто-то захочет продать такую систему. Голландия готова профинансировать это за собственные средства», — уточнил он.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что страны НАТО могут отправить Украине шесть систем Patriot.

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