В Польше оценили возможность поставить системы ПВО Patriot Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не сможет поставлять Украине системы ПВО Patriot. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Туск сделал по итогам заседания Европейского совета. По его словам, у Польши недостаточно систем ПВО для того, чтобы делиться ими с другими странами.

«Как вы знаете, Германия подала пример, передав Украине в очередной раз систему Patriot и призвала те страны, которые обладают подобными возможностями, чтобы также присоединились к этой инициативе. Это как раз не касается Польши. У нас нет в настоящее время достаточного количества Patriot, чтобы иметь возможность поделиться», — рассказал он.

При этом Туск добавил, что как минимум одну систему Patriot для Украины может перекупить у Польши Голландия.

«Голландия уже декларировала по крайней мере желание закупки, если кто-то захочет продать такую систему. Голландия готова профинансировать это за собственные средства», — уточнил он.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что страны НАТО могут отправить Украине шесть систем Patriot.