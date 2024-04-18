Стало известно, сколько ЗРК Patriot получит Украина

НАТО может отправить Украине шесть систем Patriot
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны НАТО могут отправить Украине шесть систем Patriot. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Шольц сделал во время пресс-конференции по итогам двухдневного саммита Евросоюза. По его словам, общее число отправленных систем (вместе с поставкой из Германии) может составить семь.
«Мы слышали, что их должно стать семь. Одна — наша, надеемся, что найдутся шесть дополнительно», — заявил он.
При этом Шольц добавил, что во время саммита выступил с соответствующей инициативой.
Зеленский подтвердил поставку Patriot из Германии
Ранее Шольц заявил, что Германия хочет «побудить другие страны на повышение оборонительной способности Украины».
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