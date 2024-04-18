Протестующие против принятия закона об иноагентах снова вышли на митинг в Тбилиси у входа в здание Канцелярии Правительства Грузии. Об этом сообщает RusNews.

Отмечается, что у здания собралось уже несколько сотен протестующих. Недовольные выкрикивают «Сакартвело», что значит «Грузия». При этом ранее протестующие прошли маршем к зданию грузинской канцелярии.

В Тбилиси у парламента начались столкновения протестующих и полиции

Напомним, что протесты в Грузии начались 15 апреля, когда парламент страны начал рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», за авторством правящей партии «Грузинская мечта». Законопроект называют аналогом российского закона об иноагентах, и его рассмотрение вызвало общественный резонанс в Грузии — часть граждан страны выступила решительно против инициативы и называет законопроект «русским законом».