На улицы Тбилиси вышли тысячи протестующих против принятия закона об иноагентах, который оппозиция окрестила «русским законом». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что акция протеста проходит перед зданием парламента на проспекте Руставели. В центре митинга установлена сцена, на которой выступают активисты. При этом среди недовольных есть и знаменитости — представители неправительственных организаций, артисты и политики.

15 апреля грузинский парламент начал рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», за авторством правящей партии «Грузинская мечта». На первом этапе законопроект проходит через рассмотрение комитета по юридическим делам парламента, после которого собирается пленарное заседание и голосование.

Власти Грузии объяснили необходимость принятия закона об иноагентах

Ранее грузинские депутаты подрались при обсуждении закона об иноагентах.