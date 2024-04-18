Лидеры ЕС заявили о солидарности с Израилем из-за атаки Ирана

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили о «полной солидарности с Израилем» на фоне недавней атаки Ирана.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на итоговый документ встречи.

«Евросовет подтверждает полную солидарность с народом Израиля и приверженность его безопасности», — говорится в сообщении.

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Ранее в Axios сообщили, что Израиль планировал нанести ответный удар по Ирану вечером 15 апреля.

Также в Белом доме заявили, что США вскоре введут новые санкции против Ирана за удар по Израилю.