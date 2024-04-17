Госдеп заявил о готовности принять меры против КНР за предполагаемую поддержку ОПК РФ

Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры против китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

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"Мы вводили санкции в отношении соответствующих фирм в КНР. И мы готовы в случае необходимости сделать дальнейшие шаги", - заявил он, комментируя предполагаемую поддержку российского ОПК такими компаниями.

"Мы считаем, что КНР поддерживает военные усилия России", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

"И она (КНР - прим. ТАСС) занимается этим, помогая нарастить объемы [российского] военного производства", - утверждал дипломат.

Он подтвердил, что Вашингтон доводит до сведения Пекина свои позицию.

"Мы выражали КНР эту обеспокоенность по дипломатическим каналам, в том числе в недавних разговорах на уровне лидеров. И мы информировали в последние несколько недель о своей озабоченности союзников и партнеров. Мы также издали исполнительный указ, нацеленный против банков в третьих странах, содействующих поддержке российской оборонно-промышленной базы", - сказал Пател.

Китай неоднократно отрицал утверждения о поставках вооружений России в связи с СВО.