В Тбилиси начались столкновения протестующих с полицией

У Дома правительства в Тбилиси начались столкновения между полицией и протестующими против законопроекта об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что столкновения начались после того, как митингующие попытались вплотную подойти к силовикам. После этого полиция начала оттеснять демонстрантов, но те продолжили продвигаться на кордон. В результате у центрального входа в Дом правительства началась давка. Информации о задержаниях пока не поступало.

Премьер Грузии сделал заявление по принятию в стране закона об иноагентах

Напомним, что 15 апреля грузинский парламент начал рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», за авторством правящей партии «Грузинская мечта». Этот законопроект вызвал общественный резонанс в Грузии — оппозиционная часть общества выступает решительно против подобной меры и называет инициативу «русским законом». Позже тысячи протестующих против закона вышли на улицы Тбилиси.