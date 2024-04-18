Несмотря на все усилия Запада, Россия становится сильнее. Об этом в интервью ЦРУ) США Ларри Джонсон.

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«Все, что Запад собирается предпринять, чтобы разрушить ее, на самом деле делает ее только сильнее», — заявил Джонсон.

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Бывший аналитик ЦРУ отметил, что сейчас Россия находится на пути к собственному возрождению.

Ранее Джонсон заявил о превращении России в супердержаву. Он отметил, что мировые страны выбирают ее в качестве альтернативы США.

Также Джонсон заявил, что подразделения Российской армии крушат оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продвигаются вперед по всей линии фронта. По его словам, украинская армия испытывает острую нехватку боеприпасов и личного состава.