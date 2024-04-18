США возмутились, что Израиль не проконсультировался перед ударом по Дамаску

Американские официальные лица были возмущены тем, что Израиль нанёс удар по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске без консультаций с Вашингтоном.

Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что несмотря на то, что США публично выразили поддержку еврейскому государству, в частном порядке американские чиновники «выразили возмущение» тем, что Израиль предпринял такие агрессивные действия против Ирана, не посоветовавшись с Вашингтоном.

Ранее в Белом доме заявили, что США вскоре введут новые санкции против Ирана за удар по Израилю.

Также профессор политологии и международных отношений алжирского университета Ум-эль-Буаги Аммар Сига выразил мнение, что Израиль пытается втянуть США в конфронтацию с Ираном.