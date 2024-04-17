Турция призвала Запад остановить Израиль

Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал страны Запада не допустить перерастания конфликта в секторе Газа в полномасштабную войну. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Фидан сделал во время своего визита в Катар. По его словам, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта, странам Запада необходимо «остановить Израиль».

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«Мы изначально говорили о риске распространения конфликта на регион, существует риск возникновения региональной войны. Очевидно, что Нетаньяху для того, чтобы остаться у власти, пытается ввергнуть наш регион в войну. Мы не хотим, чтобы третьи страны переносили конфликты в этот регион. США и страны Запада должны остановить Израиль, сказать ему "Стой!", не допустив распространения конфликта», — заявил он.

В октябре 2023 года приграничные регионы Израиля стали целью крупномасштабной атаке со стороны ХАМАС. Во время нападения боевики палестинского движения массово практиковали захват заложников. В ответ на это израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны, а также о начале ответной операции против сектора Газа.