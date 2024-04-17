В США рассмотрят законопроект о конфискации активов РФ

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что 18 апреля будет обнародован законопроект о конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Помимо использования активов РФ, законопроект также будет содержать новые санкции против России, Китая и Ирана, а также запрет китайской социальной сети TikTok на территории США. При этом данная инициатива будет опубликована сразу после пакета отдельных законопроектах о выделении помощи Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Американский законопроект помощи Украине включает поставки ракет ATACMS

Напомним, что ранее Палата представителей США поддержала план по разделению помощи Украине и Израилю.