Палата представителей поддержала план по разделению помощи Украине и Израилю

Главы Палаты представителей США поддержали план спикера Майка Джонсона по разделению законопроектов по помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ранее законопроект по помощи эти странам шел одним пакетом, который в феврале был одобрен Сенатом. При этом демократы из Палате представителей уже заявили, что возьмут предложение Джонсона на рассмотрение, хотя лучшей стратегией считают принятие первоначальной версии закона.

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«План Джонсона был одобрен во вторник руководителями комитетов Палаты представителей по ассигнованиям, вооруженным силам, иностранным делам и разведке, а также председателем подкомитета по ассигнованиям на оборону», — сообщает издание.

Отмечается, что после разделения законопроектов каждый из них будет вновь отправлен на рассмотрение, что может дополнительно затянуть время их принятия.

Ранее представитель Белого дома отреагировал на идею разделить помощь Украине и Израилю.