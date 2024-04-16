Белый дом отреагировал на идею разделить помощь Украине и Израилю

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби отреагировал на предложение спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Майка Джонсона о предоставлении помощи Украине и Израилю в виде отдельных законопроектов. Об этом сообщает ТАСС.

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Кирби подчеркнул, что администрация США пока не будет давать оценок инициативе Джонсона.

«Мы подождем с оценками, пока не изучим тщательнее предложение спикера. Думаю, нам нужно увидеть больше, чем имеется в настоящее время», — высказался он.

Ранее Кирби заявил, что американских солдат не будет на Украине. Он указал, что происходящее в Израиле — это «совершенно другая битва». По словам Кирби, США последовательно говорят о том, что не станут брать на себя боевую роль в украинском конфликте.