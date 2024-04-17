Власти Грузии не откажутся от принятия закона об иноагентах, несмотря на критику со стороны представителей других стран. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге.

"Что же касается заявлений американских и европейских политиков, то очень жаль, что ни в одном из этих заявлений не было ни одного аргумента, повторяю, ни одного аргумента (против закона об иноагентах - прим. ТАСС). Вы видели эти заявления, например [генсека НАТО Йенса] Столтенберга, [канцлера ФРГ Олафа] Шольца, конкретного дипломата, работающего в Грузии. <...> В таких условиях соответствующие заявления не станут основанием для пересмотра нашего решения", - сказал Кобахидзе.

Глава грузинского правительства еще раз отметил, что законопроект не отдалит Грузию от ЕС, а наоборот приблизит, так как прозрачность является главным приоритетом Европейского союза.

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За законопроект об агентах иностранного влияния депутаты парламента Грузии проголосовали в первом чтении.

Свои голоса "за" отдали 76 депутатов, "против" - 13, утверждает сайт парламента.

Спикер законодательного органа Шалва Папуашвили при этом уточняет, что принята в первом чтении пока только грузинская версия законопроекта. Что касается американской, то ее обсудят на следующем заседании.

Все последние дни сообщалось, что у входа в парламент ежедневно собиралась многотысячная толпа. Из-за этого приходилось перекрывать центральную магистраль Тбилиси - проспект Руставели, где расположен парламент. Противники законопроекта считают, что новый закон, если будет принят, помешает евроинтеграции Грузии.

Помимо грузинской версии законопроекта об иноагентах, в парламенте зарегистрировали и американскую. Она представляет собой перевод с английского аналогичного американского закона об иностранных агентах. И если грузинская версия касается лишь юридических лиц, то американская включает и физлиц, к тому же предусматривает уголовную ответственность.

Но, несмотря на отсутствие наказания в грузинской версии законопроекта, критикуется вообще намерение ввести в законодательство понятия иноагента.

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Евросоюз (ЕС) призывает власти Грузии воздержаться от принятия закона об иноагентах, так как они могут поставить под угрозу путь страны в ЕС. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, его заявление опубликовали на официальном сайте организации.

«Сегодня парламент Грузии принял закон о "прозрачности иностранного влияния" в первом чтении, несмотря на неоднократные призывы Евросоюза отказаться от этого закона и несмотря на массовые протесты. Это очень тревожное событие, и окончательное принятие этого закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути к ЕС. Этот закон не соответствует основным нормам и ценностям ЕС», — говорится в заявлении главы евродипломатии.

По его словам, предлагаемый закон ограничит возможности гражданского общества и средств массовой информации свободно действовать, может ограничить свободу выражения мнений и «несправедливо стигматизировать» организации, которые приносят пользу гражданам Грузии.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на резонансный закон об иностранных агентах. Об этом она заявила в интервью "Би-би-си", передает ТАСС.

"Я наложу вето на этот закон, как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям ЕС", - подчеркнула она.

До этого стало известно, что Зурабишвили проводит экстренную встречу с послами стран ЕС, Соединенных Штатов и Великобритании в связи с ситуацией в стране. До этого в парламенте Грузии попытались сорвать заседание во время обсуждения закона об иноагентах. Вечером 16 апреля в Тбилиси у здания парламента на митинге против законопроекта об иностранных агентах появился спецназ МВД Грузии. До этого митингующие устроили драку с сотрудниками полиции. В ночь на 16 апреля в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах.

Несколько сотен представителей общественности, гражданского сектора и политики проводят митинг в Тбилиси у здания парламента против законопроекта об иноагентах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Митингующие расположились за зданием парламента, у служебного входа. Тут также присутствуют экс-спикер парламента Давид Бакрадзе, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, бывший гендиректор телеканала "Рустави 2", основатель оппозиционной Новой партии Ника Гварамия. Гварамия после принятия законопроекта прочитал вслух фамилии всех депутатов от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", которые проголосовали за инициативу. Ситуация у парламента спокойная. Демонстранты призывают людей прийти к законодательному органу в 19:00 по местному времени (18:00 мск) на основной митинг.

С понедельника в Тбилиси у стен парламента проводятся массовые акции протеста. Митинги несколько раз перерастали в стычки с полицией. Стражам порядка приходилось применять слезоточивый газ. В общей сложности полицейские задержали до 30 демонстрантов в административном порядке.

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Законопроект в Грузии об ограничении иностранного влияния нельзя назвать «российским». Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Никак это не российская, а нормальная сейчас практика огромного количества государств, которые делают все, чтобы обезопасить от влияния извне, иностранного влияния на внутреннюю политику», — заявил пресс-секретарь президента.

По его словам, этот внутриполитический процесс пытаются использовать как инструмент провоцирования антироссийских настроений. Официальный представитель Кремля добавил, что эти импульсы для разжигания антироссийских настроений идут извне.

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