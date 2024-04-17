$94.32+0.25100.28+0.34
Войти в почту

Премьер Грузии заявил, что страна не откажется от закона об иноагентах

Власти Грузии не откажутся от принятия закона об иноагентах, несмотря на критику со стороны представителей других стран. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге.

Премьер Грузии заявил, что страна не откажется от закона об иноагентах
© globallookpress.com
"Что же касается заявлений американских и европейских политиков, то очень жаль, что ни в одном из этих заявлений не было ни одного аргумента, повторяю, ни одного аргумента (против закона об иноагентах - прим. ТАСС). Вы видели эти заявления, например [генсека НАТО Йенса] Столтенберга, [канцлера ФРГ Олафа] Шольца, конкретного дипломата, работающего в Грузии. <...> В таких условиях соответствующие заявления не станут основанием для пересмотра нашего решения", - сказал Кобахидзе.

Глава грузинского правительства еще раз отметил, что законопроект не отдалит Грузию от ЕС, а наоборот приблизит, так как прозрачность является главным приоритетом Европейского союза.

Ранее представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что законопроект об иноагентах в Грузии не соответствует основным нормам и ценностям ЕС, и призвал Тбилиси не принимать его.

В среду парламент Грузии в первом чтении на пленарном заседании одобрил законопроект об иноагентах, против которого высказывались президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, увидевшие в нем препятствие для интеграции республики в Евросоюз.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в начале апреля заявила о решении повторно внести на рассмотрение парламента законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Это произошло спустя год после того, как аналогичная инициатива привела к массовым протестам, что заставило власти отказаться от принятия законопроекта. Его текст остался таким же, как и в прошлом году, за исключением термина "агент иностранного влияния". Вместо этого использовано понятие "организация, проводящая интересы иностранной силы".

В мире
Олаф Шольц
Мамука Мдинарадзе
Ираклий Кобахидзе
Йенс Столтенберг
НАТО
Грузия
Германия