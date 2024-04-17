"Направляйте помощь Украине". Столтенберг обратился к странам НАТО

При выборе между помощью Украине и собственным вооружением, странам НАТО «нужно выбирать Украину». Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг, передает «РИА Новости».

Он указал, что Киеву «нужно еще больше оружия».

«Поэтому, если союзники сталкиваются с выбором между тем, чтобы выполнять целевые показатели НАТО и поставлять дополнительную помощь Украине, я четко заявляю: направляйте помощь Украине», — сказал Столтенберг по итогам встречи с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов.

Темой встречи стало увеличение поддержки Киева «на фоне сложной ситуации на поле боя». По словам Столтенберга, в частности, обсуждалась передача Украине систем ПВО. Он уверен, что союзники могут направить это вооружение Киеву, но в каких масштабах не раскрыл, поскольку это «закрытая информация».

Ранее Столтенберг призвал страны НАТО «копать глубже», чтобы предоставить больше боеприпасов и систем ПВО Украине.