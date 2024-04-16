Столтенберг призвал НАТО «копать глубже», чтобы поддержать Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены альянса «копать глубже», чтобы поддержать Украину. Его слова приводит «РИА Новости».

Столтенберг указал, что поговорил с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом по поводу поддержки Украины.

«Призываю всех союзников копать глубже, чтобы предоставить больше боеприпасов и систем ПВО. Румыния имеет решающее значение для защиты восточного фланга НАТО и привержена поддержке Украины», — добавил он.

Ранее Владимир Зеленский призвал Запад защитить Украину так же, как он это сделал в отношении Израиля во время недавней ракетной атаки Ирана. Он указал, что Израиль, как и Украина не является членом НАТО.