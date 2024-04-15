Зеленский призвал Запад защитить Украину так же, как Израиль

Владимир Зеленский призвал западные страны защитить Украину так же, как они сделали это в отношении Израиля во время недавней ракетной атаки Ирана. Соответствующее заявление он сделал у себя в Telegram-канале.

По словам Зеленского, он заслушал доклады по защите энергетической отрасли и критической инфраструктуры на территории Украины.

«Очевидно, что физическая защита не может полностью уберечь от ударов некоторые объекты. Это может сделать только достаточно эффективная ПВО», — написал он.

Зеленский указал, что, защитив Израиль, «свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и на 100% эффективно».

«Решительные действия союзников не допустили успеха террора, потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация пятой статьи, достаточно лишь политической воли», — заключил он.

Напомним, что в ночь на 14 апреля ВС Ирана нанесли самый массированный в истории воздушный удар по Израилю, выпустив более 180 беспилотников и почти 150 ракет. США и Великобритания помогли Израилю сбивать и перехватывать БПЛА и крылатые ракеты. Иран назвал атаку ответом на ракетный удар по генконсульству страны в Дамаске, в результате которого погибли несколько высокопоставленных представителей Корпуса стражей исламской революции.