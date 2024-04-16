Президент Грузии назвала протесты "российской стратегией дестабилизации"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что действия кабинета министров страны и парламента являются «российской стратегией дестабилизации». Об этом она написала в социальной сети X.

Такое заявление она сделала на фоне продолжающихся в Грузии протестов против принятия закона об иноагентах. Зурабишвили отметила масштабность протестов, а также желание властей «протолкнуть закон вопреки воле народа».

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«Вторая ночь массовых протестов в Тбилиси против российского закона. Настойчивое требование властей протолкнуть этот закон вопреки воле населения и вопреки протесту партнеров является прямой провокацией – российской стратегией дестабилизации», — написала она.

15 апреля грузинский парламент начал рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», за авторством правящей партии «Грузинская мечта». Этот законопроект вызвал общественный резонанс в Грузии — оппозиционная часть общества выступает решительно против подобной меры и называет инициативу «русским законом». Позже тысячи протестующих против закона вышли на улицы Тбилиси.