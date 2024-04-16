В аэропорту Тбилиси задержали корреспондента российского СМИ

Корреспондент «RT на русском» Дон Кортер был задержан в аэропорту Тбилиси.

Отмечается, что Кортер прибыл в Грузию для освещения протестов против принятия закона об иностранных агентах. Согласно предварительной информации, сначала корреспондента четыре часа держали в транзитной зоне, после чего от Кортера попросили «подписать некий документ», но журналист отказался.

Причины отказа журналисту во въезде пока неизвестны. Как сообщил сам Кортер, до 23:00 он должен остаться с полицией, после чего его могут посадить на обратный рейс в Москву.

Напомним, что 15 апреля грузинский парламент начал рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», за авторством правящей партии «Грузинская мечта». Этот законопроект вызвал общественный резонанс в Грузии — оппозиционная часть общества выступает решительно против подобной меры и называет инициативу «русским законом». Позже тысячи протестующих против закона вышли на улицы Тбилиси.